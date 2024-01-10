Петрозаводский городской суд обязал «Яблоньку» устранить санитарные нарушения

Профинансирует мероприятия администрация карельской столицы.

Петрозаводский городской суд 22 сентября 2023 года удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора Карелии к МБДОУ Петрозаводского городского округа «Детский сад № 22 «Яблонька» о возложении обязанности устранить нарушения санитарного законодательства.

Как рассказали в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора, суд обязал МДОУ «Детский сад № 22» в срок до 1 сентября 2025 года оборудовать групповые площадки на территории учреждения теневыми навесами в соответствии с санитарными правилами, обеспечить выполнение требований к покрытию спортивной площадки, а также установить на пищеблоке локальную вытяжную систему над моечными ванными.

Суд обязал учредителя — администрацию Петрозаводского городского округа — профинансировать устранение указанных мероприятий в срок до 1 декабря 2024 года.