СРОЧНО: Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова

Крупнейший строительный гипермаркет карельской столицы должен приостановить работу до устранения нарушений.

Судья Петрозаводского городского суда Елена Ващенко вынесла 12 июля решение о полном удовлетворении иска прокуратуры к гипермаркету ЦСК.

Напомним, по итогам проверки, проведенной надзорными органами в апреле этого года, в здании гипермаркета на ул. Попова, 7 было выявлено 42 нарушения, среди которых значились, например, "выставка" диванов на пути эвакуации, нерегулируемые вручную раздвижные двери. Также к нарушениям относятся расположенные на пути эвакуации горючие материалы и выступающие элементы, не соответствующие нормативам ширина и освещенность эвакуационных проходов, отсутствие указателей к источникам наружного противопожарного водоснабжения (при том, что сами емкости заполнены стройматериалами), недостаточный уровень звука пожарной сигнализации, отсутствие цельной системы пожаротушения.

К настоящему времени большинство нарушений устранено, из списка остались лишь 10, шесть из которых могут создавать угрозу жизни и здоровью людей.

Адвокаты настаивали на проведении экспертизы на предмет: на самом ли деле нарушения создают угрозу. Однако суд их ходатайство не удовлетворил.

По итогам третьего заседания суд полностью удовлетворил иск прокурора и вынес решение о "приостановлении эксплуатации здания до полного устранения всех выявленных нарушений".

Решение суда вступит в законную силу, если не будет обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней.