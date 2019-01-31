Петрозаводский лыжник завоевал "золото" на международных состязаниях по прыжкам с трамплина

Чемпионат мира среди мастеров "IMC 2019 Veterans wc Vikersund" прошел в Норвегии, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На соревнованиях "летающих лыжников" в Викерсунде отличился наш земляк, ветеран спорта Василий Грознов. Кандидат в Мастера спорта из Петрозаводска удостоен титула Чемпиона мира на трамплине "К-70" и совсем немного не дотянул до первого места, покоряя стометровый трамплин, на котором уверенно завоевал "бронзу".