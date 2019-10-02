"Петрозаводский маньяк" атаковал своих жертв, когда те разговаривали по мобильным телефонам

Свидетели по "делу Ипатова" дали показания в Верховном суде, из которых следует, что преступник нападал на обеих жертв в момент, когда те разговаривали по мобильным телефонам.

Заседание Верховного суда состоялось во вторник, первого октября, в Петрозаводске. Антона Ипатова обвиняют в убийстве двух девушек, покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью. Процесс ведет судья Денис Катанандов.

"Она вышла покурить. Она разговаривала в этот момент по телефону. Я только видела, когда она уже надевала куртку, тапочки и выходила. Меня она с собой не позвала. Далее через какое-то время человек, с которым она разговаривала по телефону, написал мне в соцсети "Вконтакте" о том, что что-то произошло. Он слышал звук: что-то упало. И она закричала. Я подумала, что это розыгрыш, – они хотят меня разыграть. Изначально не поверила", - рассказала в суде Яна П. Девушка жила в одной комнате общежития вместе с первой жертвой "петрозаводского маньяка".

Подробности из зала суда, в котором рассматривается дело Антона Ипатова, читайте в материале "Столицы на Онего".