Петрозаводский "маньяк" заявил, что "не знает, что произошло" и требует психиатрической экспертизы в СПб

Антон Ипатов, обвиняемый в убийствах двух девушек на улицах Петрозаводска, заявил в ходе следствия, что не "знает, что с ним произошло" и попросил стационарную психиатрическую экспертизу.

Об этом "Вестям Карелии" сообщил его адвокат Юрий Петровский. Ранее Ипатову была назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза в республиканском психоневрологическом диспансере в Петрозаводске.

Однако, по словам Петровского, его подзащитный от амбулаторной экспертизы отказался и заявил, что хочет пройти стационарную в психиатрической больнице Санкт-Петербурга.

Где сейчас находится Ипатов и другие подробности нашумевшего дела, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".