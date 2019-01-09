16:14, 09 Января 2019
Петрозаводский "маньяк" заявил, что "не знает, что произошло" и требует психиатрической экспертизы в СПб
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Антон Ипатов, обвиняемый в убийствах двух девушек на улицах Петрозаводска, заявил в ходе следствия, что не "знает, что с ним произошло" и попросил стационарную психиатрическую экспертизу.
Об этом "Вестям Карелии" сообщил его адвокат Юрий Петровский. Ранее Ипатову была назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза в республиканском психоневрологическом диспансере в Петрозаводске.
Однако, по словам Петровского, его подзащитный от амбулаторной экспертизы отказался и заявил, что хочет пройти стационарную в психиатрической больнице Санкт-Петербурга.
Где сейчас находится Ипатов и другие подробности нашумевшего дела, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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