Петрозаводский университет больше не отпустит студентов в «недружественные страны»

Вуз карельской столицы заявил о приостановке обмена студентами с учебными заведениями, находящимися в странах, которые Россия признала недружественными.

ПетрГУ больше не отправляет студентов в «недружественные страны» и не принимает учащихся оттуда. Соответствующую информацию карельский вуз предоставил, отвечая на запрос «Столицы на Онего».

«Сейчас программы по обмену студентами с недружественными странами приостановлены, с другими странами — реализуются», — говорится в сообщении Петрозаводского университета.

Перечень недружественных России стран и территорий был утвержден в марте после начала СВО на территории Украины. В список вошли 48 государств, в том числе известных своим высоким развитием науки и культуры. В перечне «недружественных стран» — все страны Евросоюза, а также США, Канада, Украина, Япония, Южная Корея и так далее. Соответственно, в «черном списке» находится и соседняя с Карелией Финляндия.

Для путешествий с целью получения образования студентам и сотрудникам ПетрГУ теперь открыты, в частности, Китай, Индия, Латинская Америка. «Студенты этих государств учатся у нас, а наши студенты учатся или проходят практику в этих дружественных странах», — заявили в карельском вузе.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».