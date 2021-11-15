Петрозаводский университет будет сотрудничать с Афинским вузом

Договор о сотрудничестве заключен между ПетрГУ и Афинским национальным университетом.

Руководство Афинского национального университета им. Каподистрии и Петрозаводского государственного университета подписали договор о сотрудничестве 23 ноября. Об этом информирует паблик кафедры классической филологии, русской литературы и журналистики Института филологии ПетрГУ.

Академические отношения двух вузов предполагается реализовывать в рамках обменных программ для профессорско-преподавательского состава и для студентов.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводском университете представлены археологические находки из погребения «янтарного человека».