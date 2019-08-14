"Петрозаводскмаш" выставили на продажу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила холдингу "Транспортные компоненты" (ХТК) приобрести 75% литейного завода "Петрозаводскмаш", который уже несколько лет генерирует убытки.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Петрозаводскмаш" принадлежит структуре "Росатома" "АЭМ-технологии". Согласно данным СПАРК, которые приводит РБК, завод с 2014 года наращивает убытки, по итогам 2018 года чистый убыток предприятия достиг 689 млн руб.

На "Петрозаводскмаше" производится оборудование для реакторов атомных станций, например для индийской АЭС Куданкулам. Завод обладает соответствующей лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Представитель "Атомэнергомаша" подтвердил РБК факт переговоров по продаже завода, но детали сделки обещал предоставить после ее завершения.

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