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Петрозаводску дали 62 миллиона рублей на ремонт 35 дворов

Новости. Общество
07:25, 30 Апреля 2021
фото: Администрация Петрозаводска
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Ремонт дворовых территорий города уже начался, сообщил в администрации Петрозаводска.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Петрозаводске стартовал ремонт дворовых территорий.

Подготовительные работы уже начались на Карельском проспекте, во дворе многоквартирных домов №18 и №18Б. Здесь планируется заменить асфальтобетонное покрытие, оборудовать освещение, установить скамейки и урны. Стоимость работ, которые будет выполнять ООО «Мастер-Ремонт», составит 4,9 млн рублей.

В мэрии напомнил, что всего в карельской столице в этом году в рамках программы обновят 35 дворовых территорий на общую сумму 62,1 млн руб. Соглашения с управляющими организациями на проведение ремонта были заключены Администрацией в феврале этого года.

Контроль за ходом работ возложен на МКУ «Служба заказчика».

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