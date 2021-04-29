Петрозаводску дали 62 миллиона рублей на ремонт 35 дворов

Ремонт дворовых территорий города уже начался, сообщил в администрации Петрозаводска.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Петрозаводске стартовал ремонт дворовых территорий.

Подготовительные работы уже начались на Карельском проспекте, во дворе многоквартирных домов №18 и №18Б. Здесь планируется заменить асфальтобетонное покрытие, оборудовать освещение, установить скамейки и урны. Стоимость работ, которые будет выполнять ООО «Мастер-Ремонт», составит 4,9 млн рублей.

В мэрии напомнил, что всего в карельской столице в этом году в рамках программы обновят 35 дворовых территорий на общую сумму 62,1 млн руб. Соглашения с управляющими организациями на проведение ремонта были заключены Администрацией в феврале этого года.

Контроль за ходом работ возложен на МКУ «Служба заказчика».