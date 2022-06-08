Петрозаводску подарят знамя Петровского города

В Национальном музее Карелии пройдет торжественная церемония вручения Петрозаводску знамени Петровского города.

В Национальном музее республики состоится научно-практическая конференция «Материальное и нематериальное наследие петровской эпохи на Русском Севере», посвященная 350-летия со дня рождения Петра I. На открытии мероприятии Петрозаводску вручат знамени Петровского города, сообщается на сайте правительства региона.

В конференции примут участие более 30 исследователей, музейных работников и краеведов из Петрозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Выборга и других городов России. Участники представят доклады в трех секциях: «Петровская эпоха и ее люди Русском Севере», «Историческая память о Петре I и его эпохе на Русском Севере», «Петровские памятники, памятные места и артефакты на Русском Севере.

Конференция пройдет в очном формате с трансляциями дискуссий и докладов в сети интернет. Участники также посетят Первый российский курорт «Марциальные воды», который основал Петр I, обновлённую экспозицию музея и Церковь апостола Петра, единственный памятник петровской эпохи, сохранившейся в Карелии до наших дней.

Конференция будет интересна широкому кругу участников: историкам, исследователям, краеведам и всем, кто интересуется эпохой Петра I и историей Карелии.

В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. В истории Карелии он сыграл огромную роль, недаром ее называют «краем, разбуженным Петром»: Осударева дорога, Северная война, Петровские железоделательные заводы, основание будущего города Петрозаводска, первый российский курорт. В память о Петре I в 1873 году в Петрозаводске был открыт памятник работы скульптора Ивана Шредера и архитектора Ипполита Монигетти, который по праву считается одним из красивейших памятников императору в России.

Ранее сообщалось, глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский получили в Москве меч Победы для нашего Города воинской славы.