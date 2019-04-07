Певица Лолита раскрыла размер своей пенсии

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Известная отечественная исполнительница Лолита Милявская рассказала о размере пенсии, которую она получила, и попросила ее поздравить.
"Поздравьте меня, я недавно получила пенсию — у меня 21 тысяча", — рассказала Лолита в эфире программы "Вечерний Ургант", передает Life.
Пенсионного возраста — 55 лет — Лолита достигла в ноябре прошлого года. При этом артистка подчеркнула, что не планирует уходить на покой. По словам Лолиты, она планирует провести в апреле сольный концерт под названием "Мне 55".
Ранее Лайф писал, что Лолита отказалась оплачивать долги ЖКХ, поскольку "деньги не падают с неба". СМИ также сообщали о проблемах певицы со здоровьем, однако сама звезда опровергла эту информацию.
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