Певица Валерия показала себя в прозрачном боди (ФОТО)

Поп-звезда позировала в сексуальных нарядах, проигнорировав белье.

Валерия примерила стильный черный плащ на голое тело. Валерия дополнила образ ботфортами и украсила шею чокером, пишет Cosmopolitan.

Жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина решила повысить градус пикантности. Валерия переоделась в прозрачный топ, белую рубашку и синие джинсы.

Также певица показалась и в вечернем наряде. Боди с прозрачным верхом акцентировало внимание на груди знаменитости.

"Наткнулась случайно на фотосессию, которую делал французский фотограф Tess Feuihade. Вот такой он меня увидел. А какой образ ближе вам? Какой нравится больше?", – написала Валерия.

Большей части фанатов понравились пикантные образы кумира.



"Красивая, талантливая, всегда в прекрасной форме", "Боже! Все шикарные", "Не ожидал от вас такой открытости", –прокомментировали поклонники.