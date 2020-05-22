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Певица Валерия показала себя в прозрачном боди (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 22 Мая 2020
фото: © instagram.com/valeriya
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Поп-звезда позировала в сексуальных нарядах, проигнорировав белье.

Валерия примерила стильный черный плащ на голое тело. Валерия дополнила образ ботфортами и украсила шею чокером, пишет Cosmopolitan.

Жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина решила повысить градус пикантности. Валерия переоделась в прозрачный топ, белую рубашку и синие джинсы. 

Также певица показалась и в вечернем наряде. Боди с прозрачным верхом акцентировало внимание на груди знаменитости.

"Наткнулась случайно на фотосессию, которую делал французский фотограф Tess Feuihade. Вот такой он меня увидел. А какой образ ближе вам? Какой нравится больше?", – написала Валерия.

Большей части фанатов понравились пикантные образы кумира.

"Красивая, талантливая, всегда в прекрасной форме", "Боже! Все шикарные", "Не ожидал от вас такой открытости", –прокомментировали поклонники.

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