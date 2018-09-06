ПФР подготовил проект бюджета с учётом индексации пенсий

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Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил проект бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов с учетом индексации пенсий на 1 тысячу рублей ежегодно.
Как сообщают "Вести Карелии", было учтено среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей ежегодно при индексации с 1 января на 7,05% в 2019 году, на 6,6% и 6,3% в 2020 и 2021 годах соответственно и обеспечивающего рост к 2024 году пенсии указанной категории пенсионеров до 20 тыс. рублей.
Подробнее читайте в материале издания.
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