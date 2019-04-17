Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Журналиста и писателя доставили в больницу с подозрением на инсульт.

В столице Башкирии госпитализировали писателя Дмитрия Быкова. Публицист находится в нейрореанимации одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт, пишет "Комсомольская правда".

"Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения. Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет, но доставили его с подозрением на инсульт", – сообщил "Комсомольской правде в Уфе" собственный источник.

Быков должен был выступить в Уфе 16 апреля, днем ранее он провел лекцию в Екатеринбурге. Об отмене выступления в столице Башкирии стало известно лишь за пару часов до начала мероприятия.