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Новости. Происшествия
11:59, 17 Апреля 2019
фото: © РИА Новости. Илья Питалев

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

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Журналиста и писателя доставили в больницу с подозрением на инсульт.

В столице Башкирии госпитализировали писателя Дмитрия Быкова. Публицист находится в нейрореанимации одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт, пишет "Комсомольская правда".  

"Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения. Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет, но доставили его с подозрением на инсульт", – сообщил "Комсомольской правде в Уфе" собственный источник.

Быков должен был выступить в Уфе 16 апреля, днем ранее он провел лекцию в Екатеринбурге. Об отмене выступления в столице Башкирии стало известно лишь за пару часов до начала мероприятия.

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Комментарии

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однозначно
2019-04-17 15:19:10
Заноза, а что полезного для общества сделал этот пустозвон ? Он настолько мелок, что даже стыдится своей истинной фамилии и скрывает её под кличкой " Быков ". К вечеру на либерастных сайтах начнутся охи и вдохи подобных ему бесполезных людишек типа рекламного агента Фукса и евонной верной спутницы Ермоловой. Скорбить будут дня три, не меньше.
zanoza
2019-04-17 15:28:27
однозначно, да причём тут что он сделал? Человек впал в кому и в данной ситуации ему можно только посочувствовать! Мы все не белые и пушистые, но все рассчитываем на человеческое отношение к себе.
zanoza
2019-04-17 15:01:39
О чем думают люди, когда афишируют свое равнодушие и даже злорадство по отношению к чужой беде ? Может они доказывают таким образом свою независимость? Только это самообман. Злорадство-это радость чужой беде, а равнодушие-это застой души.



Изя
2019-04-17 15:17:56
zanoza, Да нормальные комментаторы , я даже троих тут знаю , приличные люди )))) кроме одного ((((((((((((
zanoza
2019-04-17 15:29:04
Изя, я его тоже знаю :)
Изя
2019-04-17 15:39:15
zanoza, )))))) :)
насмешница
2019-04-17 14:51:10
Среди бессчетных призванных на пир не всем нальют божественный напиток, но мне нальют, прошу меня простить. В конце концов, и весь Господень мир — один ошеломляющий избыток, который лишь избыточным вместить. Я вытерплю усмешки свысока, и собственную темную тревогу, и всех моих прощаний пустыри. И так, как инвалид у Маяка берег свою единственную ногу, — так я свои оберегаю три. (c)

Вы нужны нам, Дмитрий Львович! Выздоравливайте!
Американец
2019-04-17 13:04:55
на свинью похож, так хотел гадить России, что надорвался на этой тяжелой работе.
Американец
2019-04-17 12:59:15
пусть в Америку едет и там лечится, он же так ненавидит Россию
Мизантроп
2019-04-17 12:42:06
Бог есть?
Американец
2019-04-17 13:06:42
Мизантроп, есть и Зильбертруд это знает
однозначно
2019-04-17 12:17:57
Одним русофобом меньше. Пусть заокеанские хозяева лечат. Очень уж любил госдеповские печенюшки
Неравнодушный
2019-04-17 12:17:24
Всё согласно принципам нашего любимого отрицательного естественного отбора. Хорошие люди болеют и умирают, а не очень хорошие живут долго и счастливо.
Иван Сергеевич
2019-04-17 12:05:25
Он же молодой ещё?! Жизнь нынче напряженная, многие не выдерживают ,особенно кто против течения идёт...
Гость
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