Писатель Дмитрий Быков впал в кому

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Журналиста и писателя доставили в больницу с подозрением на инсульт.
В столице Башкирии госпитализировали писателя Дмитрия Быкова. Публицист находится в нейрореанимации одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт, пишет "Комсомольская правда".
"Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения. Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет, но доставили его с подозрением на инсульт", – сообщил "Комсомольской правде в Уфе" собственный источник.
Быков должен был выступить в Уфе 16 апреля, днем ранее он провел лекцию в Екатеринбурге. Об отмене выступления в столице Башкирии стало известно лишь за пару часов до начала мероприятия.
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