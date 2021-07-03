Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «Спутник действует как яд»

Председатель Союза молодых писателей Карелии Яна Жемойтелите рассказала о своем состоянии после прививки от коронавирусной инфекции.

Известная карельская писательница поделилась, как чувствует себя после прививки от COVID-19, которую сделала в минувшую пятницу, 2 июля.

«Вчера под давлением нашего правительства привилась Спутником. Решила, что в конце концов не помру, но, кажется, ошиблась», — пишет Яна Жемойтелите на своей странице в соцсети.

По словам писательницы, в ноябре прошлого года она сидела две недели дома по контакту дома. Болела вся ее семья. Тест Жемойтелите на ковид поликлиника потеряла. Писательница так и не узнала, переболела или нет.

«Прививку сделала в 12-00. К 14 часам опухла и заболела левая рука, как от укуса змеи. К вечеру к руке было не притронуться, на левый бок не лечь — адская боль. К ночи плечо онемело, руку не поднять, онемение распространилось на левую половину груди и шеи. Сердце внутри билось, как птица в клетке в желании выскочить наружу. Утром пульс 95, дыхание затруднено, непонятная тревога — похоже на паническую атаку. Убедила себя, что все в порядке, приняла конкор 0,5, пульс снизился до 77. Левое плечо по-прежнему не поднять. Тошнота, головокружение, слюнотечение. Одной рукой приготовила завтрак, в 11-00 однократная рвота. В 12 вышла в магазин за овощами в домашем виде — не смогла переодеться из-за руки. Слюнотечение, сознание смутное, вдобавок заложило уши. Можно предположить, что в моем случае Спутник действует как яд, а будущий иммунный ответ организма — обычная реакция на введение этого яда. В общем, очень неудачный эксперимент над собой. Но я все-таки выживу. Еще не то случалось», — написала Яна Жемойтелите в субботу в соцсети.

Сегодня, в воскресенье, писательница вышла на работу. При этом левое плечо еще плохо двигается, сохраняется болезненность, остаточная легкая хромота на левую ногу.

«Хожу-разрабатываю. Ночью галлюцинаторные сновидения, давно меня не посещали. Вывод из случившегося: не все йогурты одинаково полезны. То есть одна вакцина не может идеально подходить абсолютно всем. В моем случае тело говорит: „НЕТ“», — отметила Жемойтелите.