Письма и посылки из Финляндии в Карелию в сентябре могут задержаться

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Финские почтальоны выходят на забастовку.
Финляндский профсоюз работников почты объявил о проведении в начале сентября трехдневной забастовки в знак протеста против снижений зарплат. Как сообщает финская телекомпания Yle, акция протеста остановит обработку и сортировку почты в период с 2 по 4 сентября.
Предполагается, что базовая зарплата работников отдела сортировки снизится в среднем на 30 %, у некоторых – даже до 50 %. Сейчас средняя зарплата финских почтальонов составляет 2200 евро в месяц, таким образом, сотрудники финской почты могут потерять из своего жалованья в среднем 660 евро.
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