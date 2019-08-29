Письма и посылки из Финляндии в Карелию в сентябре могут задержаться

Финские почтальоны выходят на забастовку.

Финляндский профсоюз работников почты объявил о проведении в начале сентября трехдневной забастовки в знак протеста против снижений зарплат. Как сообщает финская телекомпания Yle, акция протеста остановит обработку и сортировку почты в период с 2 по 4 сентября.

Предполагается, что базовая зарплата работников отдела сортировки снизится в среднем на 30 %, у некоторых – даже до 50 %. Сейчас средняя зарплата финских почтальонов составляет 2200 евро в месяц, таким образом, сотрудники финской почты могут потерять из своего жалованья в среднем 660 евро.