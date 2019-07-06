Пить воду из-под крана в Карелии – опасно, заявляет Роспотребнадзор

В регионах России сохраняются проблемы с обеспечением чистой питьевой водой.

"К 2018-му почти каждый седьмой водопровод был без очистных сооружений. Это в среднем по стране. С другой стороны, за семь лет снизилась доля плохих проб, не соответствующих санитарным нормам. Но по-прежнему есть регионы, где из-под крана пить опасно. Нормативы не выдержаны в Калмыкии, Карелии и на Чукотке. А также в Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Еврейской автономной области", - сообщается на сайте "Первого канала".

Отмечается, что проблема доступа к чистой питьевой воде стоит в сотнях, если не тысячах российских городов, поселков и деревень. В Роспотребнадзоре качество воды проверяют каждый год – в 16% случаев вода не отвечает санитарным требованиям.

"Если говорить по регионам, то наиболее худшая ситуация по питьевой воде в республике Карелия, Калмыкия, где порядка 50% исследуемых проб не соответствует по санитарно-химическим показателям. По микробиологическим показателям наиболее худшая вода в стране у нас в Карачаево-Черкесской республике, в республике Ингушетия, в Еврейской автономной области", — сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.