Пивненко еще поборется за пенсионные права жителей Карелии

Депутат ГосДумы Валентина Пивненко надеется вернуть землякам право выхода на пенсию женщинам с 50-ти, а мужчинам - 55 лет.

По словам Пивненко, сейчас готовится аналитический материал для того, чтобы убеждать правительство и президента определить преференции для северных территорий, учитывая малую численность населения, высокий отток населения и низкий уровень жизни людей.

"Вместе с другими депутатами, которые представляют северные территории, мы собираем информацию по каждому региону в разрезе каждого района - хотим увидеть реальное число людей, которых коснулась пенсионная реформа. Почему это важно? Потому что, например, в Карелии третья часть населения – это уже пенсионеры, по ним никаких перемен не будет. Другая часть - коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, которым сохранены все пенсионные права. Третья категория – те, кто работают во вредных условиях производства, для них тоже сохраняется пенсионный возраст. Четвертая категория – многодетные матери на Севере. Пятая – дети от 0 до 18 лет. И сколько остается в итоге? Мы должны получить эту информацию, свести воедино, просчитать и уже потом выходить на переговоры с правительством", - рассказала депутат "Столице на Онего".

Как Валентина Пивненко собирается бороться за пенсионные права северян, читайте здесь.