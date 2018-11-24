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Новости. Общество
16:26, 24 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Пивненко еще поборется за пенсионные права жителей Карелии

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Депутат ГосДумы Валентина Пивненко надеется вернуть землякам право выхода на пенсию женщинам с 50-ти, а мужчинам - 55 лет.

По словам Пивненко, сейчас готовится аналитический материал для того, чтобы убеждать правительство и президента определить преференции для северных территорий, учитывая малую численность населения, высокий отток населения и низкий уровень жизни людей.

"Вместе с другими депутатами, которые представляют северные территории, мы собираем информацию по каждому региону в разрезе каждого района - хотим увидеть реальное число людей, которых коснулась пенсионная реформа. Почему это важно? Потому что, например, в Карелии третья часть населения – это уже пенсионеры, по ним никаких перемен не будет. Другая часть - коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, которым сохранены все пенсионные права. Третья категория – те, кто работают во вредных условиях производства, для них тоже сохраняется пенсионный возраст. Четвертая категория – многодетные матери на Севере. Пятая – дети от 0 до 18 лет. И сколько остается в итоге? Мы должны получить эту информацию, свести воедино, просчитать и уже потом выходить на переговоры с правительством", - рассказала депутат "Столице на Онего".

Как Валентина Пивненко собирается бороться за пенсионные права северян, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-11-24 17:49:56
Почему опять с народом не посоветовалась ? Я вот будучи кандидатом в члены ЕР полностью поддерживаю пенсионную реформу.
кир
2018-11-24 17:24:45
На восьмом десятке лет, на большой пенсии и при огромной зряплате молотит чепуху на уровне 70-х годов прошлого века. Таким ничего за это не бывает. Только награды.
Chopper
2018-11-24 16:51:01
Оставьте меня в депутатах еще лет на 40, и я буду за вас бороться!
Саныч
2018-11-24 16:46:44
Хорош трындеть, бабуля.
Гость
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