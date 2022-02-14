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Пивненко прокомментировала процесс голосования в Госдуме о признании ДНР и ЛНР

Новости. Политика
15:03, 15 Февраля 2022
фото: © Государственная Дума

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Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко рассказала, как парламентарии голосовали за текст обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

Депутат Государственной Думы Валентина Пивненко поддержала текст обращения к президенту страны Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Пивненко сообщила корреспонденту «Столицы на Онего».

«Я голосовала „за“. Было рейтинговое голосование. У нас было представлено два проекта постановления по этому вопросу. Принимались они на основе голосования. Я голосовала и за первый, и за второй вариант. Первый вариант, который набрал большее количество голосов, принят Государственной Думой», — рассказала Валентина Пивненко.

Пивненко пояснила, что парламентские «единороссы» поддержали формат обращения от КПРФ, который предполагал направление документа напрямую президенту страны.

«„Единая Россия“ поддерживала и этот вариант в том числе. Вы видите это по результатам голосования. Отличается оно только тем, что здесь напрямую сразу же — обращение к президенту. А по второму постановлению — о проведении консультаций с министерством иностранных дел о необходимости признания (ДНР и ЛНР). Суть одного и второго (вариантов) — по сути дела, идентичная», — сказала Валентина Пивненко.

Сегодня, 15 февраля, Государственная Дума России большинством голосов поддержала  текст обращения к президенту страны Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. Обращение будет направлено президенту России Владимиру Путину.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Koira
2022-02-15 16:13:05
Идиотизм крепчает. За правду о бабуле банят)
Эндшпиль
2022-02-15 16:10:36
У Пивненко дети на самом деле проживают на постоянной основе в Германии? В этой ситуации, конкретная ситуация, это же невозможная ситуация, это от хорошей жизни? Это же в стране НАТО?
Клещ
2022-02-15 15:39:08
отказываюсь от 13 зарплаты в пользу их. Хоть и не получал ее никогда.
тойво неулыба
2022-02-15 15:26:50
Явлинский в шоке.
экcперд
2022-02-15 15:23:43
Шах и мат либеральной тусовке.
Саныч
2022-02-15 15:16:37
Бардак.
Гость
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