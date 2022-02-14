Пивненко прокомментировала процесс голосования в Госдуме о признании ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко рассказала, как парламентарии голосовали за текст обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

Депутат Государственной Думы Валентина Пивненко поддержала текст обращения к президенту страны Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Пивненко сообщила корреспонденту «Столицы на Онего».

«Я голосовала „за“. Было рейтинговое голосование. У нас было представлено два проекта постановления по этому вопросу. Принимались они на основе голосования. Я голосовала и за первый, и за второй вариант. Первый вариант, который набрал большее количество голосов, принят Государственной Думой», — рассказала Валентина Пивненко.

Пивненко пояснила, что парламентские «единороссы» поддержали формат обращения от КПРФ, который предполагал направление документа напрямую президенту страны.

«„Единая Россия“ поддерживала и этот вариант в том числе. Вы видите это по результатам голосования. Отличается оно только тем, что здесь напрямую сразу же — обращение к президенту. А по второму постановлению — о проведении консультаций с министерством иностранных дел о необходимости признания (ДНР и ЛНР). Суть одного и второго (вариантов) — по сути дела, идентичная», — сказала Валентина Пивненко.

Сегодня, 15 февраля, Государственная Дума России большинством голосов поддержала текст обращения к президенту страны Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. Обращение будет направлено президенту России Владимиру Путину.