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Пивненко: «В Кеми строители жилья по программе расселения ветхого жилья столкнулись с вопиющими фактами»

Новости. Общество
07:00, 19 Августа 2021

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В рамках рабочей поездки в Кемский район депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко побывала на проблемной строительной площадке.

Подрядчик, который построил уже немало жилья и социальных объектов в районе, впервые столкнулся с проблемами, из-за которых строительство по программе не началось. На месте, где уже должны были стоять новые дома, Александр Фофанов, директор подрядной организации, рассказал депутату Госдумы о ситуации:

«В апреле 2019 года у нас уже был подготовлен проект двух домов – 12-ти и 23-квартирного. Когда сдали его на госэкспертизу, получили отрицательное заключение. Основная причина – некачественная питьевая вода, которая будет поступать в дома. Все остальные замечания были устранимы. Когда получили второй раз заключение, уже с корректировками «Карелпроекта», снова отказ из-за того, что вода не просто не соответствует СанПинам, как питьевая, но и не подходит даже для поливки растений.  Извините, но после этого нет никакого желания дальше чем-то заниматься».

При этом у госэкспертизы не было претензий, когда ранее проверялись проекты соседних домов в этом же квартале. 

«В Кеми мы столкнулись с вопиющими фактами. Есть замечательный строитель, но из-за искусственно созданных, на мой взгляд, препятствий, здесь не построено два дома, в другом месте не построены дома. Будем разбираться очень тщательно с теми людьми, которые принимают решения, препятствующие развитию города.  Просто заморожено развитие целого микрорайона – современного, благоустроенного», - заявила депутат Госдумы.

Валентина Пивненко обратится с данным вопросом в правительство Карелии. Также она считает, что необходимо данную проблему решать и на уровне республиканского парламента. 

В рабочей поездке принял участие и председатель Законодательного собрания Карелии. Эллиасан Шандалович отметил, что сегодня водоснабжение – это серьезная проблема для Кеми и она действительно создает проблемы при строительстве новых домов. Руководитель парламента считает, одним из возможных решений – передать полномочия по водоснабжению-водоотведению с муниципального уровня на республиканский.

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Комментарии

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ученик
2021-08-19 09:07:59
Голосовать буду хоть за чёрта лысого . только не за неё . Чёрт лучше .
Толик +
2021-08-19 08:48:52
За много лет в Думе ранее не задумывалась об этом, а нынче все повылезали, и не стыдно ведь?!?
Саныч
2021-08-19 08:45:14
Надоела бабулька.
ученик
2021-08-19 09:06:32
Саныч, наглая бабка , прёт напролом и ведь есть что терять .
nae
2021-08-19 07:28:11
Вопиющий факт - это голосование Пивненко за принятие антинародной пенсионной реформы.
Гость
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