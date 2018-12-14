Депутат Пивненко вступилась за производителей щебня в Карелии

Депутат Государственной думы РФ Валентина Пивненко допускает, что проблема с доставкой карельского щебня заказчикам из-за нехватки полувагонов способно уничтожить отрасль.

Напомним, производители щебня заявляют о глобальной проблеме, сложившейся в области грузоперевозок. Предприятия испытывают нехватку полувагонов для железнодорожной перевозки щебня и жалуются на непредсказуемое ценообразование на их предоставление. По этой причине показатели отрасли в течение последних нескольких лет стремительно падают, а предприятия закрываются.

"Я акцентировала внимание на заседании государственной комиссии на том, что это "старая песня о главном", но ее нужно решать", - сказала Валентина Пивненко журналистам после завершения проходившей в Петрозаводске госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

Валентина Пивненко на вопрос журналистов, убьет ли транспортная проблема щебеночную отрасль, если выходов из критического положения не будет намечено, ответила: "Конечно". Она подчеркнула, что текущая ситуация является самой худшей за последние шесть лет и назвала ее "транспортным коллапсом".

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