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Новости. Экономика
16:40, 14 Декабря 2018
фото: Сайт Государственной Думы РФ

Депутат Пивненко вступилась за производителей щебня в Карелии

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Депутат Государственной думы РФ Валентина Пивненко допускает, что проблема с доставкой карельского щебня заказчикам из-за нехватки полувагонов способно уничтожить отрасль.

Напомним, производители щебня заявляют о глобальной проблеме, сложившейся в области грузоперевозок. Предприятия испытывают нехватку полувагонов для железнодорожной перевозки щебня и жалуются на непредсказуемое ценообразование на их предоставление. По этой причине показатели отрасли в течение последних нескольких лет стремительно падают, а предприятия закрываются.

"Я акцентировала внимание на заседании государственной комиссии на том, что это "старая песня о главном", но ее нужно решать", - сказала Валентина Пивненко журналистам после завершения проходившей в Петрозаводске госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

Валентина Пивненко на вопрос журналистов, убьет ли транспортная проблема щебеночную отрасль, если выходов из критического положения не будет намечено, ответила: "Конечно". Она подчеркнула, что текущая ситуация является самой худшей за последние шесть лет и назвала ее "транспортным коллапсом".

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Комментарии

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Рабочий люд
2018-12-14 17:14:36
Несколько лет уже убивают отрасль ,а сейчас только проснулась....
однозначно
2018-12-14 16:52:03
Рынок сам себя урегулирует. А если кто не вписался в тарифы, то это исключительно ихние проблемы
Гость
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