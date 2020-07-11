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Пьяная девушка без прав каталась ночью по Сегеже

Новости. Происшествия
11:27, 12 Июля 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Сегеже автоинспекторы поймали пьяную 19-летнюю девушку за рулем , сообщили в ГИБДД Карелии.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, 11 июля в 02 ч. 48 мин. инспекторы в Сегеже на улице Советской остановили 19-летнюю автоледи в состоянии опьянения. Девушка управляла автомобилем Lada, не имея права управления транспортными средствами.

Автомобиль был перемещен на спецстоянку.

Составлены материалы по ч.3 ст.12.8 административного кодекса (управление автомобилем в состоянии опьянения и не имея такого права).

Водителя ждет административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

За передачу руля лицу, не имеющему права управления, к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ привлечен собственник транспортного средства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-12 11:43:52
Автоледи :) . Правильно будет так : алкашная соплячка ездила на кастрюле, которую ей предоставил такой же алкаш.
Гость
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