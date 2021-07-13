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Пьяная езда на велосипеде закончилась для жителя поселка Карелии дракой с полицейскими

Новости. Криминал
13:26, 14 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя поселка Ладва, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудников полиции.

По информации прокуратуры Карелии, 1 мая 55-летний житель поселка Ладва, имеющий судимость за покушение на убийство и имущественные преступления, распивал спиртное в компании знакомых. После посиделок он велосипеде направился в сторону дома. При этом ехал посредине центральной улицы поселка, создавая помехи другим участникам дорожного движения.

В какой-то момент его настиг автомобиль патрульно-постовой службы, двигавшийся в попутном направлении. На неоднократные требования сотрудников полиции освободить проезжую часть мужчина не реагировал, а затем съехал с дороги и остановился. Общаясь с полицейскими, он отказался сообщить данные о себе, представившись вымышленным именем, вел себя неадекватно.

В связи с необходимостью составления административного протокола нарушителю было предложено проехать для установления личности и прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На данное требование полицейских мужчина ответил грубым отказом, попытался сбежать с места событий, но был задержан и доставлен в местную амбулаторию.

После проведения необходимых процедур в помещении медицинского кабинета обвиняемый с силой нанес удар ногой одному полицейскому, угрожая расправой. А затем уже на крыльце здания ударом головы рассек бровь второму сотруднику полиции.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Прионежский районный суд.

Ранее в Карелии пьяный водитель угрожал полицейскому и стал фигурантом уголовного дела.

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