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Пьяная езда, превышение скорости, проезд на красный и выезд на «встречку» подорожают в России

Новости. Общество
12:10, 13 Декабря 2024
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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В России с 1 января 2025 года вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Для россиян за рулем вырастут административные штрафы, это коснется большого перечня нарушений — от превышения скорости до выезда на «встречку», пишет «Российская газета». Новые нормы, согласно законопроекту, вступят в силу с 1 января 2025 года. 

Профильный Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять целый ряд правительственных поправок в этот законопроект. Одобренные изменения меняют диапазон штрафов по целому ряду нарушений из главы 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Первый зампред профильного комитета Даниил Бессарабов  подчеркнул, что правительственные поправки — проработанные и системные, предлагающие комплексный подход. «Речь идет на самом деле о том, чтобы снизить аварийность на наших дорогах, защитить граждан, снизить количество административных правонарушений», — отметил парламентарий.

В частности, изменения должна будет претерпеть статья 12.8 — об управлении автомобилем в состоянии опьянения. Штраф вырастет с 30 тысяч до 45 тысяч рублей — если действия водителя не являются уголовно наказуемым деянием. Также изменения вносятся в статью 12.26 — о невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Штраф тоже вырастет с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.

Новые размеры штрафов будут установлены по всем составам статьи КоАП 12.9 — она касается превышения скорости на дороге:

— если скорость превышена более чем на 20, но менее чем на 40 километров в час, то штраф вырастет с 500 рублей до 750 рублей,

— за превышение более чем на 40, но менее чем на 60 километров в час, диапазон штрафа будет от 2 тысяч до 2,25 тысяч рублей (было — от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей),

— за превышение более 60, но не более 80 километров в час с нарушителя возьмут от 3 тысяч до 3,75 тысячи рублей (было — от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей), 

— штраф за превышение скорости более чем на 80 километров в час составит 7,5 тысячи рублей, а не 5 тысяч рублей, как это установлено сейчас.

Также ожидает автомобилистов следующее:

— за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика штраф увеличивается с 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, а за повторное нарушение — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей,

— за выезд на полосу встречного движения либо на трамвайные пути встречного направления, а также за повторное нарушение штраф растет с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей,

— за управление авто будучи не пристегнутым ремнем безопасности, а также за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, штраф увеличивается с 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей,

— за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части дороги, встречного разъезда, а также  движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней штраф поднимут с 1,5 тысячи до 2,25 тысячи рублей.

По словам член думского Комитета по безопасности Джамаладина Гасанова, повышение штрафов вполне обосновано с учетом накопленной инфляции. «Ведь часть их не пересматривалось уже давно. Например, штрафы за скорость были неизменными с 2007 года, — сказал он. — Понятно, что за 17 лет ценность 500 рублей сильно изменилась, и многие водители сознательно нарушают скоростной режим. Ведь с учетом скидки за быструю оплату „стоит“ такое нарушение меньше стаканчика кофе».

А тем временем число нарушений растет, заметил парламентарий. Он выразил уверенность, что функция денежного штрафа должна носить предупреждающий или даже воспитательный характер. «Чтобы раз нарушив, водитель понимал риск таких действий и в следующий раз уже действовал в соответствии с правилами. У нас очень высокая смертность от ДТП. И лучшая ее профилактика — это соблюдение правил всеми водителями на дороге», — приводит слова депутата «Российская газета».

 

 

 

 

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