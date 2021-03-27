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Пьяная женщина в районе Карелии катала на машине ребенка

Новости. Происшествия
13:00, 28 Марта 2021
фото: ГИБДД Карелии
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В Медвежьегорском районе остановили пьяную женщину на "жигулях", которая куда-то везла ребенка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Медвежьегорском районе от управления автомобилем отстранена 36-летняя женщина. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения приборы показали 1.073 промилле. В момент остановки в автомобиле находился ребёнок.

В отношении автоледи составлены соответствующие материалы по ст.12.8 Кодекса. Женщине предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и по решению суда она будет лишена водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
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2021-03-28 13:57:00
Обычное для районов дело . ГИБДД то на дорогах нет .
кир
2021-03-28 13:32:01
Бабы сдурели от эмансипации. Природные инстинкты забыли, - сказал мудрый кот.
Гость
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