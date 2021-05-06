Пьяная жительница Карелии прошла с детьми по дороге и получила штраф

В Костомукше оштрафовали местную жительницу, за то, что она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подвергла опасности своих детей.

Как сообщается в паблике администрации Костомукши, 6 мая на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было рассмотрено 20 административных материалов.

По информации секретаря комиссии, 13 из них - по факту ненадлежащего воспитания и содержания родителями несовершеннолетних детей. В большинстве случаев причиной инцидентов стал алкоголь: родители дрались и выражались нецензурной бранью в присутствии малолетних детей.

Одна мама, находясь в алкогольном опьянении, шла с детьми по

проезжей части, тем самым подвергая их жизнь опасности.

Трое подростков были привлечены к ответственности за повторное нарушение масочного режима. В отношении двоих наложены штрафы по 5000 рублей, третий должен заплатить 15 тысяч рублей.

Также комиссия рассмотрела 1 материал по факту нахождения несовершеннолетних в ночное время суток в общественном месте без сопровождения законных представителей.

Двоих несовершеннолетних привлекли к ответственности за курение табака в неположенном месте. И одного - за появление в общественном месте в состоянии опьянения.