Пьяное застолье в Карелии закончилось убийством: мужчина забил насмерть собутыльницу

Следственные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве, произошедшем в январе 2021 года в поселке Чална.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета РФ.

Обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) предъявлено 42-летнему мужчине.

По версии следствия, 15 января он распивал спиртное в компании в квартире знакомой.

"Во время застолья между обвиняемым и хозяйкой квартиры произошел конфликт, в ходе которого он причинил потерпевшей телесные повреждения, повлекшие смерть женщины", - говорится в сообщении Следкома.

Обвиняемый арестован. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.