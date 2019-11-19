Пьяного пенсионера поймали на трассе в Карелии

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Двух пьяных водителей поймали 18 ноября в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
На 469 км автодороги А-121 "Сортавала" инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилями двух пьяных нарушителей – 73-летнего водителя автомобиля Skoda и 39-летнего водителя Hyundai.
Водителям грозит штраф.
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем. Всех, кто является очевидцем нарушений водителями в состоянии опьянения, просят незамедлительно сообщать имеющуюся информацию ближайшему автопатрулю или на единый номер полиции - 102.
Ранее инспекторы за час поймали двух пьяных водителей в Эссойле.
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