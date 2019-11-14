Пьяного петрозаводчанина поймали за рулем автомобиля в Кондопожском районе

В Кондопожском районе отстранен от управления автомобилем пьяный водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 13 ноября, в 16.30 в Кондопожском районе на 479 км автодороги "Кола" 40-летний петрозаводчанин управлял автомобилем Lada Kalina, находясь в состоянии опьянения.

Инспекторы ДПС пресекли данное нарушение водителем, отстранив его от управления транспортным средством.

В отношении нарушителя составлены административные материалы.