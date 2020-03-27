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Пьяного петрозаводчанина силой вывели с охраняемой территории

Новости. Происшествия
18:40, 31 Марта 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, совершившего проникновение на охраняемый объект, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В понедельник, 30 марта, в Петрозаводске сработала сигнализация на охраняемом объекте, расположенном на улице Парковой. Как выяснилось на месте, позвать на помощь росгвардейцев работников одной из организаций вынудил нетрезвый мужчина, который проник на охраняемую территорию.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя. Им оказался 32-летний житель микрорайона Древлянка.

Гражданин передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Петрозаводске росгвардейцы поймали на магазинной краже подростка, находящегося в розыске.

 

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