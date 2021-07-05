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Пьяного скутериста поймали автоинспекторы недалеко от Петрозаводска

Новости. Общество
16:05, 06 Июля 2021
фото: © ГИБДД Карелии

Пьяный 48-летний житель Прионежского района был остановлен автоинспекторами, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе инспекторы ГИБДД отстранили от управления скутером 48-летнего местного жителя. Мужчина был пьян, и ранее он уже был лишен права управления транспортным средством.

В результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал 1.02 промилле. Нарушителю грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей в случае употребления алкоголя пользоваться услугами такси, а всех неравнодушных граждан сообщать о замеченных ими пьяных водителях.

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