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Пьяного водителя без прав поймали в районе Карелии

Новости. Происшествия
11:34, 26 Июня 2021
фото: ГИБДД Карелии

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водителя приборы показали 0.55 промилле, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Лахденпохском районе инспекторы ДПС остановили нетрезвого водителя, не имеющего права управления транспортным средством. Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, по результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения приборы показали 0.55 промилле.

По данным из открытых источников, значение от 0,55 промилле до 0,6 обнаруживается через 30 минут после принятия 50 грамм водки, 2 бутылок пива или 0,5 литра вина.

Нарушителю грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жителя Карелии будут судить за смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

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