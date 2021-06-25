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Жителя Карелии будут судить за смертельное ДТП, совершенное по пьянке

Новости. Общество
08:41, 26 Июня 2021
фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Питкярантском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии закончил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который зимой прошлого года в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Питкяранском районе.

По версии следствия, в декабре 2020 года 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории, управлял автомобилем, не зарегистрированном в установленном законом порядке. Двигаясь по автодороге в Питкярантском районе, он допустил занос автомобиля и его выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем.

В результате один из пассажиров встречного авто получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Второй пассажир был серьезно травмирован.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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Комментарии

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2021-06-26 09:05:36
За каждую авто аварию ..нужно пороть кира )
Гость
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