Жителя Карелии будут судить за смертельное ДТП, совершенное по пьянке

В Питкярантском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии закончил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который зимой прошлого года в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Питкяранском районе.

По версии следствия, в декабре 2020 года 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории, управлял автомобилем, не зарегистрированном в установленном законом порядке. Двигаясь по автодороге в Питкярантском районе, он допустил занос автомобиля и его выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем.

В результате один из пассажиров встречного авто получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Второй пассажир был серьезно травмирован.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.