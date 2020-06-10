Пьяного водителя без прав отправили в полицию в районе Карелии

Лишенный прав водитель с признаками опьянения отказался остановиться и пройти медосвидетельствование, в результате попал в полицию, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как рассказали в ГИБДД Карелии, в Пряжинском районе, на 27 км автодороги к поселку Кудама накануне около 14 00 часов автоинспекторы принудительно остановили автомобиль Вольво под управлением 42-летнего водителя, ранее лишенного прав, имеющего признаки алкогольного опьянения.

Мужчина от медицинского освидетельствования отказался и был доставлен в отдел полиции. Автомобиль помещен на штрафную стоянку.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления, законного требования сотрудника полиции о прохождении медосвидетельсвования (влечет административный арест от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 000 рублей) и за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства (влечет штраф от 500 до 800 рублей).