Пьяного водителя из Финляндии задержали на границе после возвращения из Карелии

Мужчина временно отстранен от управления автомобилем.

Финские пограничники задержали своего соотечественника, который подозревается в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Вартиус", расположенном в районе карельского города Костомукша.

Мужчина возвращался домой из Карелии, однако проведенное финскими пограничниками обследование водителя показало значительное превышение допустимой нормы содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. При норме 0,22 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха показание алкотестера составило 0,36 мг.

Подозреваемый был временно отстранен от управления автомобилем.