11:33, 18 Октября 2019
Пьяного водителя из Финляндии задержали на границе после возвращения из Карелии
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Мужчина временно отстранен от управления автомобилем.
Финские пограничники задержали своего соотечественника, который подозревается в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Вартиус", расположенном в районе карельского города Костомукша.
Мужчина возвращался домой из Карелии, однако проведенное финскими пограничниками обследование водителя показало значительное превышение допустимой нормы содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. При норме 0,22 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха показание алкотестера составило 0,36 мг.
Подозреваемый был временно отстранен от управления автомобилем.
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