Пьяного водителя на федеральной трассе в Карелии поймали после звонка бдительного гражданина

Полиция Прионежского района Карелии по звонку бдительного гражданина вычислила и отстранила от управления автомобилем пьяного водителя.

В дежурную часть полиции Прионежского района накануне поступило сообщение о том, что по автодороге "Кола " движется автомобиль "Опель Вектра", предположительно, управляемый пьяным водителем.

Наряд ДПС Прионежского района выехал для проверки сообщения. В 13:25 на 423 км федеральной автодороги "Кола " автоинспекторы остановили указанный автомобиль. Водитель "Опеля" был с признаками алкогольного опьянения, которое зафиксировал алкотестер.

Как сообщили в районном отделении полиции, 44-летний водитель из Петрозаводска был отстранён от управления и привлечён к административной ответственности. Автомобиль пьяного водителя поместили на штрафстоянку.

Решение о наказании за управление транспортным средством в состоянии опьянения - штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком до 2-х лет, принимает суд.