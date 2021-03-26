Пьяного водителя на иномарке поймали в поселке Карелии

В Калевале сотрудники ДПС остановили водителя с признаками опьянения.

В Калевале на 22 км автомобильной дороги «Р-21 Кола-Калевала-Лонка» сотрудники ДПС остановили автомобиль Opel Vectra под управлением 46- летнего водителя, который находился с признаками состояния опьянения, об этом в субботу 27 марта сообщили в ГИБДД Карелии.

В отношении водителя составлены административные материалы.

Водителю по решению суда грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей в случае употребления алкогольных напитков воспользоваться услугами службы такси. А граждан – не оставаться равнодушными к проблеме безопасности дорожного движения. Каждое сообщение в полицию о пьяном водителе может спасти чью-то жизнь, напомнили в ГИБДД.

Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 112.