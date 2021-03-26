Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минздрав Карелии узаконил народную медицину: целители получат официальное разрешение 24
26.03.2021 15:41
В России предложили запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми 3
26.03.2021 21:05
Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с новыми странами 2
26.03.2021 20:40
Женщина позеленела от неудачного автозагара и сравнила себя со Шреком 3
26.03.2021 23:30
Рецидивист в Карелии обидел художника 1
26.03.2021 18:40
К Кижам в этом году можно будет подъехать на автомобиле
26.03.2021 14:05
Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован после жесткого ДТП в районе Карелии (ФОТО)
26.03.2021 15:00
Регистратор автомобилиста запечатлел место лобового столкновения грузовиков в Карелии (ВИДЕО)
26.03.2021 16:14

Пьяного водителя на иномарке поймали в поселке Карелии

Новости. Происшествия
11:24, 27 Марта 2021
Загрузка...

В Калевале сотрудники ДПС остановили водителя с признаками опьянения.

В Калевале на 22 км автомобильной дороги «Р-21 Кола-Калевала-Лонка» сотрудники ДПС остановили автомобиль Opel Vectra под управлением 46- летнего водителя, который находился с признаками состояния опьянения, об этом в субботу 27 марта сообщили в ГИБДД Карелии.

В отношении водителя составлены административные материалы.

Водителю по решению суда грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей в случае употребления алкогольных напитков воспользоваться услугами службы такси. А граждан – не оставаться равнодушными к проблеме безопасности дорожного движения. Каждое сообщение в полицию о пьяном водителе может спасти чью-то жизнь, напомнили в ГИБДД.

Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 112.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)
21.03.2021, 15:55
Тело пропавшего таксиста из шоу Малахова нашли в соседнем с Карелией регионе

Аналитика

26.03.2021 11:20
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 4
Глава Петрозаводска рассказала о главных итогах 2020 года и новых задачах, поставленных перед городом.
"Школа – фантастическая!"
25.03.2021 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 16
25.03.2021 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 7
23.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2021 14:45
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 7
24.03.2021 09:26
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»