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Пьяного водителя на "Жигулях» поймали на трассе "Вологда-Медвежьегорск" в Карелии

Новости. Происшествия
13:21, 16 Января 2021
фото: Госавтоинспекция Пудожского района
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Молодой человек оказался нетрезвым за рулем повторно, сообщили в Госавтоинспекции Пудожского района.

Накануне вечером, около 19.00 на 452 км автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" в Пудожском районе в отношении 26-летнего водителя ВАЗ-21310 автоинспекторы составили материалы за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель был отстранен от управления машиной.

Решение о привлечении его к уголовной ответственности примет суд.

Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 1102, напомнили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что на службу в ГИБДД приглашаются мужчины со стойким характером.

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