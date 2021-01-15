Пьяного водителя на "Жигулях» поймали на трассе "Вологда-Медвежьегорск" в Карелии

Молодой человек оказался нетрезвым за рулем повторно, сообщили в Госавтоинспекции Пудожского района.
Накануне вечером, около 19.00 на 452 км автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" в Пудожском районе в отношении 26-летнего водителя ВАЗ-21310 автоинспекторы составили материалы за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель был отстранен от управления машиной.
Решение о привлечении его к уголовной ответственности примет суд.
Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 1102, напомнили в ГИБДД.
Ранее сообщалось, что на службу в ГИБДД приглашаются мужчины со стойким характером.
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