ГИБДД Карелии приглашает на службу автоинспекторов со стойким характером

Госавтоинспекция Карелии проводит отбор кандидатов в инспекторы ДПС.

Профессионально-квалификационные требования для кандидатов:

- мужчины, прошедшие военную службу, годные по состоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам готовые нести службу в ОВД.

Для кандидатов на должность младшего начальствующего состава:

- граждане РФ от 18 до 35 лет, с образованием не ниже среднего (полного) общего или среднего профессионального образования по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих.

Для кандидатов на должность среднего начальствующего состава:

- граждане РФ от 18 до 40 лет, с высшим или средним профессиональным образованием, за исключением среднего профессионального образования по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих.

Сотрудникам ОВД предоставляется возможность получения высшего (в том числе второго высшего) юридического образования в образовательных учреждениях системы МВД России (обучение осуществляется за счет средств системы МВД России).

Сотрудники ОВД имеют полный социальный пакет, достойную зарплату, ежегодный отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД (служба в Петрозаводске) или Управления ГИБДД МВД по Республике Карелия (служба в районах республики): Петрозаводск, ул. Ленинградская, Д. 7, каб. 202, 203, 311 тел. 715-882, 715-809.

Ранее управление Росгвардии по Карелии приглашает на военную службу по контракту в войсках национальной гвардии РФ на территории Чеченской Республики.