Пьяную компанию жителей Мурманской области сняли с поезда на станции в Карелии

Транспортные полицейские не дали доехать до пункта назначения компании мужчин, устроивших дебош в поезде.

Наряд полиции вызвали к прибывающему на станцию Кемь поезду сообщением «Москва – Мурманск». Причиной вызова стали жители Мурманской области, 28, 41 и 42 лет. В пути следования нарушители находились в состоянии алкогольного опьянения, выражались нецензурной бранью и мешали отдыху остальных пассажиров. Мужчины были отстранены от дальнейшего следования, рассказали в петрозаводской транспортной полиции.

Подобный инцидент произошел в пассажирском поезде сообщением «Мурманск - Вологда». В нем полицейские выявили 35 – летнего уроженца Архангельской области. Пассажиру было отказано в дальнейшем проезде в связи с тем, что на поведение нетрезвого архангелогородца поступили жалобы от пассажиров и поездной бригады.

Правонарушители были привлечены к административной ответственности.

Кроме этого, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших через Карелию, выявлены жители Вологодской, Мурманской и Рязанской областей, а также Карелии и Пермского края. Нарушители получили штрафы.

Ранее в Кеми транспортные полицейские сняли с поезда четырнадцатилетнего бегунка.