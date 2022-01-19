Пьяные и по «встречке» — эти нарушения стали массовыми среди водителей в Карелии

Число водителей в Карелии, которые в пьяном виде попались автоинспекторам, в 2021 году превысило 2,3 тыс. человек.

Из них 215 водителей повторно сели за руль в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» рассказал начальник отдела УГИБДД МВД по РК Андрей Паздерин.

По его словам, еще одним массовым нарушением в прошлом году стал выезд на полосу встречного движения там, где это запрещено. Было зарегистрировано 2537 таких нарушений.

Результатом нарушений ПДД стали 569 ДТП, в которых 723 человека пострадали и 88 погибли.