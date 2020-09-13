Пьяные мужчины лишили пенсионера из Карелии двухколесного друга

В полицию Олонецкого района с заявлением о хищении имущества обратился 62-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска установили двоих подозреваемых – мужчин 32 и 34 лет.
Они распивали спиртное, а когда деньги закончились, решили что-нибудь похитить. В близлежащем гаражном кооперативе они выбили дверь в одно из помещений и проникли внутрь. Там обнаружили мотоцикл и запчасти от него. Что смогли унести – похитили и сдали в пункт приема металла.
На вырученные деньги они приобрели алкоголь.
Возбуждено уголовное дело.
Комментарии