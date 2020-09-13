Пьяные мужчины лишили пенсионера из Карелии двухколесного друга

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16:35, 14 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Олонецкого района с заявлением о хищении имущества обратился 62-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили двоих подозреваемых – мужчин 32 и 34 лет.

Они распивали спиртное, а когда деньги закончились, решили что-нибудь похитить. В близлежащем гаражном кооперативе они выбили дверь в одно из помещений и проникли внутрь. Там обнаружили мотоцикл и запчасти от него. Что смогли унести – похитили и сдали в пункт приема металла.

На вырученные деньги они приобрели алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

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