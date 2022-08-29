Пьяные водители на внедорожниках попались автоинспекторам в Карелии

В ГИБДД республики рассказали о нарушениях со стороны пьяных водителей.

Автоинспекторы в Карелии продолжают останавливать пьяных водителей.

Так, в Калевальском районе управления автомобилем УАЗ отстранен 60-летний водитель, находившийся пьяным за рулем.

А утром 9 сентября в поселке Ильинский Олонецкого района в пьяном состоянии автоинспекторам попался 55-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva.

Обоим нарушителям предстоит на ближайшие 1,5-2 года лишиться водительских прав и заплатить крупный штраф. Решение примет суд.