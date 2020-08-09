Пьяных дебоширов, снятых с поездов в Карелии, могут арестовать

Правонарушители сняты с поездов, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

В пассажирском поезде сообщением "Анапа – Мурманск" 33-летний мужчина не реагировал на замечания поездной бригады и мешал отдыху пассажиров.

А на станции Кемь высадили пьяного 37-летнего мурманчанина.

В отношении пассажиров составлены административные протоколы.

Максимальная санкция предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Кроме этого, за курение в неустановленных местах на железнодорожных вокзалах и в пассажирских поездах выявлены жители Красноярского края, Тульской и Нижегородской областей, а также Беломорского, Кемского, Медвежьегорского и Сортавальского районов.

Ранее пьяную дебоширку сняли с поезда в Карелии.