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Пьяных водителей будут ловить сегодня в Петрозаводске

Новости. Общество
08:05, 13 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Госавтоинспекция Петрозаводска в пятницу, 13 ноября проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, массовые проверки водителей на трезвость пройдут в столице Карелии в пятницу, 13 ноября.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в ГИБДД.

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