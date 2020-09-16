Пьяных водителей будут ловить в одном из районов Карелии

Рейд пройдет в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 19 сентября, в утренние часы в Прионежском районе, инспекторы ДПС массово проверят водителей на трезвость.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что пьяный водитель – реальная угроза безопасности дорожного движения.

Устранить опасность может каждый гражданин, кто является очевидцем нарушений нетрезвым водителем, позвонив в полицию 102 или 112. В своем сообщение укажите сведения об автомобиле (марка, цвет, госномер), направление движения и другую информацию, которая поможет автоинспекторам быстро определить местонахождение нарушителя.