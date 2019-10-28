Пьяных водителей будут ловить в Петрозаводске

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Рейд пройдет 28 октября на территории города, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Вечером пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".
С начала года на территории Петрозаводска зарегистрировано 9 аварий по вине нетрезвых водителей, в которых 16 человек получили травмы.
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