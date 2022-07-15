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Пьяный автомобилист оказался в кювете на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:34, 16 Июля 2022
фото: Столица на Онего

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Молодой человек сел за руль в нетрезвом виде и устроил аварию.

Водитель с признаками опьянения совершил ДТП в пятницу, 15 июля, в Прионежском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Около 01:20 ночи на 3 км. +500 м. автодороги Шуя — Бесовец 22-летний водитель на автомобиле ВАЗ 2114 при прохождении поворота съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В результате происшествия водитель с полученными травмами был госпитализирован.

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