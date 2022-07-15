Пьяный автомобилист оказался в кювете на трассе в Карелии

Молодой человек сел за руль в нетрезвом виде и устроил аварию.

Водитель с признаками опьянения совершил ДТП в пятницу, 15 июля, в Прионежском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Около 01:20 ночи на 3 км. +500 м. автодороги Шуя — Бесовец 22-летний водитель на автомобиле ВАЗ 2114 при прохождении поворота съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В результате происшествия водитель с полученными травмами был госпитализирован.