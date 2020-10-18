Пьяный бомж с топором бегал по городу в Карелии

В центре Олонца нетрезвый мужчина с топором и ножом угрожал прохожим, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 16 октября, днем. В полицию поступил звонок от жителей Олонца, которые сообщили, что на улице Урицкого пьяный мужчина угрожает прохожим. Информация поступила всем дежурным нарядам правоохранительных органов, первой на место прибыла группа задержания районного отдела вневедомственной охраны.

Росгвардейцы встретили мужчину, в одной руке которого был топор, а в другой – нож. При виде сотрудников вневедомственной охраны он остановился и, после требования положить опасные предметы на землю, подчинился росгвардейцам. Его задержали и передали в полицию.

При установлении личности выяснилось, что задержанный – человек без определённого места жительства. Ему 43 года.

Ранее находящиеся в розыске мужчины попались в Петрозаводске на пьяном дебоше.