Пьяный дебошир избил полицейского в Петрозаводске

В Петрозаводске мужчина подозревается в применении насилия в отношении полицейского, сообщили в Следкоме Карелии.

В ноябре 2019 года сотрудники полиции среагировали на обращении петрозаводчанки – пьяный сожитель устроил дебош.

Стражи порядка задержали 48-летнего нарушителя, но он повел себя агрессивно и избил полицейского.



По делу проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее жителя Карелии отправили в колонию за избиение полицейского.